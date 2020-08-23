В России 65 человек умерли от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 65 человек. Общее количество летальных исходов составляет 16,4 тысячи человек.
Число новых случаев заражения COVID-19, выявленных на последние 24 часа, составило 4744. Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразились 961,4 тысячи человек.
Из больниц по выздоровлении от COVID-19 за сутки выписано 2456 пациентов. Всего выздоровели 773 тысячи заболевших,
Всего пандемией охвачено более 200 стран. Общее количество заразившихся составляет более 23,4 млн человек. Выздоровели свыше 15,1 млн человек и более 808 тысяч скончались.
Ранее NEWS.ru писал, что вспышка коронавируса произошла в доме престарелых в Хабаровском крае. Там заразились более 200 человек. Предполагается, что к этому привело несоблюдение санитарных норм.
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