В России 65 человек умерли от COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/3e644f8a-e5de-11ea-8a7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 65 человек. Общее количество летальных исходов составляет 16,4 тысячи человек.

Число новых случаев заражения COVID-19, выявленных на последние 24 часа, составило 4744. Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразились 961,4 тысячи человек.

Из больниц по выздоровлении от COVID-19 за сутки выписано 2456 пациентов. Всего выздоровели 773 тысячи заболевших, сообщается на сайте стопкоронавирус. Рф.

Всего пандемией охвачено более 200 стран. Общее количество заразившихся составляет более 23,4 млн человек. Выздоровели свыше 15,1 млн человек и более 808 тысяч скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка коронавируса произошла в доме престарелых в Хабаровском крае. Там заразились более 200 человек. Предполагается, что к этому привело несоблюдение санитарных норм.