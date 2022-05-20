Названы сроки новой волны COVID В Роспотребнадзоре предупредили о вероятном всплеске заболеваемости COVID осенью

Фото Денис Гришкин/АГН «Москва»

↵Заболеваемость коронавирусом в России может в очередной раз вырасти осенью, предупредила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она пояснила, что COVID-19 становится всё больше похожим на сезонную инфекцию, поэтому новая волна возможна в период роста числа респираторных заболеваний, сообщает РИА Новости.

В связи с тем, что COVID-19 всё больше и больше приобретает черты сезонной инфекции, то эпидемический процесс SARS-CoV2 также может активизироваться осенью, — сказала специалист.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что снижение заболеваемости COVID-19 в России не должно стать поводом для отказа от вакцинации и ревакцинации против коронавируса. По его словам, этой ситуацией следует воспользоваться для того, чтобы привить как можно большее количество людей, а также перейти на систему ревакцинации назальной вакциной. Он назвал сочетание инъекционного и назального препаратов лучшей защитой от инфекции.