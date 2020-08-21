В Роспотребнадзоре перечислили опасные предметы кухонной утвари

https://static.news.ru/photo/cc898fb0-e4cf-11ea-a8e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Некоторые виды кухонной утвари могут быть опасны не только из-за своей потенциальной токсичности, но и из-за риска гниения, рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Например, для посуды с антипригарным покрытием производители рекомендуют использовать деревянные лопаточки, которые не повреждают поверхность. Однако на таких предметах легко образуются сколы и трещины, в которые попадают частички пищи, и вымыть их из трещин сложно. Кроме того, при неправильном хранении лопаточек существует риск их гниения, передаёт Радио Sputnik.

Пластмассовые лопаточки, половники опасны тем, что мы не знаем, из какого материала они изготовлены, насколько инертен материал и не будут ли выделяться токсичные вещества при контакте с горячей поверхностью сковородки. Это важно, чтобы не получать лишние токсичные элементы с первым или вторым блюдами, — добавила Раева.

Оптимальным выбором эксперт назвала металлическую утварь. Такие половники, шумовки и лопатки, как правило, делаются из «нержавейки» или пищевого алюминия и поступление опасных веществ в пищу при нагревании этих металлов практически нулевое. Кроме того, данные материалы меньше подвержены повреждениям.

В соответствии с санитарными правилами не допускается использование приборов с заусенцами, разбитых приборов с повреждениями поверхности. Как только вы видите, что появились сколы, трещины, на здоровье лучше не экономить и купить новый инвентарь, — резюмировала специалист.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты МЧС рассказали, куда не стоит отправляться за грибами и как обезопасить себя во время сбора грибов.