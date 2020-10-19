В Роспотребнадзоре назвали ситуацию с коронавирусом в стране напряжённой

https://static.news.ru/photo/0c958d8e-1211-11eb-be2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в России напряжённая, однако в стране принимаются все меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, сейчас идёт эпидподъём, поэтому очень важно соблюдать все правила профилактики распространения COVID-19: носить маски, максимально сократить все возможные контакты, беречь людей старшего возраста и пациентов с хроническими патологиями.

Лучше это время провести дома, — сказала Попова.

Она также добавила, что в ряде стран Европы и мира эпидемиологическая обстановка осложнена до критической, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия занимает 105-е место в мире по уровню смертности от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила заместитель главы Роспотребнадзора Елена Ежлова. Она добавила, что, несмотря на рост ежедневного числа регистрируемых случаев, РФ находится на 43-м месте по уровню заболеваемости на 100 тысяч населения, писал NEWS.ru.

По данным на 19 октября, российские врачи за сутки выявили 15 982 случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, в том числе зафиксировано активно 4184 (26,2%) без клинических проявлений. Больше всего заражений в Москве — 5376, в Санкт-Петербурге — 686 и Московской области — 466. В общей сложности с начала пандемии в стране вывялено 1 415 316 заболевших. Темп прироста составляет 1,1%,