В Роскосмосе раскрыли, удалось ли «Ангаре» выполнить поставленную задачу Роскосмос: основная задача первого пуска «Ангары» была полностью выполнена

Фото: t.me/roscosmos_gk

Разгонный блок «Орион» доставил испытательную полезную нагрузку на орбиту, а это значит, что основная задача первого пуска ракеты «Ангара» была полностью выполнена, сообщили в Роскосмосе. Там уточнили, что отделение компонентов не предусматривалось. Далее «Орион» будет выведен на орбиту хранения, чтобы не создавать помехи другим космическим аппаратам.

Далее разгонный блок «Орион» с испытательной полезной нагрузкой будет уведен на орбиту хранения, чтобы не создавать помехи действующим космическим аппаратам, работающим на геостационарной орбите. Основная задача первого пуска — полностью выполнена! — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ракета тяжелого класса «Ангара-А5» стартовала с космодрома Восточный. Отмечается, что пуск состоялся по плану в 12:00 по московскому времени. Спустя 12 минут 26 секунд разгонный блок «Орион» отделился от третьей ступени ракеты, после чего на орбиту была выведена испытательная полезная нагрузка.

«Ангара-А5» является экологически чистой ракетой. Ее конструкция позволяет не использовать токсичные компоненты топлива, в отличие от ракеты-носителя «Протон-М». Предполагается, что «Ангара» полностью заменит ее в ближайшей перспективе.