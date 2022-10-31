В Роскачестве рассказали, как продлить срок службы аккумулятора смартфона Эксперты Роскачества: важно держать заряд между 20% и 80% для долгой службы аккумулятора

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Срок службы литий-ионного аккумулятора можно продлить, если использовать смартфон на уровне заряда между 20% и 80%, рассказали в беседе с «Газетой.Ru» специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества. Эксперты уточнили, что полная зарядка или полная разрядка не критичны для работы аккумулятора, но все же сказываются на скорости его изнашивания. Отмечается, что для литий-ионных батарей частые небольшие зарядки полезнее, чем одна полная.

Золотое правило заключается в том, чтобы лавировать в промежутке от 20% до 80%. Поставьте на зарядку, когда показатель упадет ниже 50%, но отключите прежде, чем он достигнет 100%. По этой причине ставить зарядку на всю ночь — сомнительная затея. Литий-ионный аккумулятор изнашивается быстрее, когда заряд идет в промежутке от 80% до 100%, — уточнили специалисты.

Также эксперты напомнили, что аккумуляторы смартфонов плохо реагируют на сильный холод. Уточняется, что гаджеты зимой лучше не оставлять надолго на холодных поверхностях.

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко ранее рассказал, что при каждодневном прослушивании музыки через наушники у человека могут серьезно повредиться слуховые сенсорные клетки и может развиться нейросенсорная тугоухость. По его словам, в среднем громкость наушников может составлять от 80 до 130 дБ, что достаточно громко для ушей. В этой связи эксперт Роскачества рекомендовал не слушать музыку таким способом более двух часов подряд.