https://static.news.ru/photo/e3c4f91e-64ee-11ea-bf08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Желающим сбросить лишний вес стоит отдать предпочтение сухим винам, однако с занятиями спортом не стоит даже умеренное употребления этого напитка.

По словам экспертов, для диеты точно не подойдут крепкие алкогольные напитки, такие как виски, коньяк и ром из-за высокой калорийности. А вот в сухих винах нет сахара.

В Роскачестве также сообщили, что в мире растёт популярность на лёгкие вина с небольшой крепостью. Сладкие крепкие вина, которые могут содержать до 19-20% алкоголя, стали выходить из моды ещё в прошлом веке.

Если уж вы решили выпить бокальчик, лучше всего сделать это в качестве дижестива из специального бокала небольшого размера, — отметили специалисты.

В свою очередь руководитель экспертной группы «Винного гида России» Артур Саркисян подчеркнул, что за обедом или ужином достаточно выпивать больше одного-двух бокалов, чтобы «получить гастрономические впечатления от сочетания еды с вином и не перебрать с алкоголем».

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты Роскачества посоветовали покупать розовые вина максимально свежего урожая — 2018 и 2019 годов. Также специалисты рекомендуют обращать внимание на географические индикаторы.