В РФ выявили 8326 новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c17601d2-9cfb-11eb-bbe5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В России в течение прошедших суток медики выявили 8326 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. У 13,9% пациентов из указанного числа болезнь протекает без клинических симптомов. Об этом в среду, 14 апреля, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

В общей сложности с начала пандемии заражение коронавирусной инфекцией было диагностировано у 4 666 209 россиян.

Как рассказали в оперативном штабе, в течение последних 24 часов из медицинских учреждений в стране по выздоровлении выписали 9447 пациентов, переболевших COVID. Всего с болезнью справились 4 291 223 россиянина.

Также в оперштабе заявили, что за прошедшие сутки скончались 399 россиян с коронавирусом. Число жертв инфекции в стране выросло до 104 тысяч человек.

Как ранее передавал NEWS.ru, иммунизацию от COVID-19 могут внести в национальный календарь прививок, благодаря чему прививка останется бесплатной, считает иммунолог, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.