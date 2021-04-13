Иммунолог назвал условие, при котором вакцинация от COVID будет бесплатной

https://static.news.ru/photo/eb4eb74e-9c77-11eb-9766-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Иммунизацию от COVID-19 могут внести в национальный календарь прививок, благодаря чему прививка останется бесплатной, считает иммунолог, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.

Включение прививки от коронавируса в национальный календарь прививок означает, что определённые категории людей будут получать вакцину против коронавируса бесплатно, за счёт государства, — сообщил в эфире «Радио 1» Костинов.

Он предположил, что сначала вакцинация от COVID-19 будет бесплатна только для определённых групп риска, но так как препарат производят в России, в дальнейшем прививка будет рекомендована и для других категорий населения.

По словам Костинова, сейчас говорить о необходимости включения вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок пока преждевременно, но лучше, по его мнению, подготовить все документы заранее, чтобы «возможная новая волна заболевания не застала врасплох».

Как писал NEWS.ru, доктора и телеведущего Александра Мясникова удивил страх жителей России перед прививкой от коронавирусной инфекции нового типа. По его словам, эта боязнь вакцинации является абсолютно иррациональной. Как сказал Мясников, россияне не используют уже доступные средства для предотвращения тяжёлых вариантов течения болезни. Им мешает страх, из-за которого не наблюдается, к примеру, наплывов граждан в медицинские центры. Особенно доктора удивляют пожилые россияне.

Хронические болезни могут объединиться с коронавирусом и привести к печальным последствиям, если не пройти вакцинацию, сказал Мясников. Поэтому пожилым не следует переживать из-за возможных обострений после прививки.