В РАН назвали дату посадки российской космической станции на Луне Научный сотрудник ИКИ РАН Эйсмонт: «Луна-25» достигнет спутника Земли 21 августа

Фото: Роскосмос

Космическая станция «Луна-25»

Космическая станция «Луна-25», запуск которой планируется 11 августа, достигнет спутника Земли ориентировочно 21 августа, сообщил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Натан Эйсмонт. Также он объяснил, почему в Хабаровском крае власти эвакуируют местных жителей в связи с запуском миссии с космодрома Восточный.

Старт должен состояться 11 августа, примерно в 2:00 мск с космодрома Восточный. <...> Лететь [«Луна-25»] будет несколько суток, <...> и примерно 21-го будем на поверхности Луны, — заявил Эйсмонт.

По его словам, власти Хабаровского края, объявившие об эвакуации местных жителей, в связи с запуском станции, «перестраховываются». Он считает, что опасность падения ступеней ракеты после запуска станции на населенные пункты минимальна, однако даже в таком случае эту возможность лучше исключить до нуля.

Проблема падения носителя без всяких аварий несерьезна, но если рядом с пуском есть какие-то поселки или предприятия, их приходится переносить на другое место. Так было и раньше, так решили поступить и сейчас. Это та перестраховка, которая не помешает, — добавил ученый.

Также Натан Эйсмонт заявил, что космическая станция «Луна-25» отправится искать воду на южном полюсе естественного спутника Земли, чтобы ответить на вопросы об истории эволюции планеты.

Ранее глава Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексей Маслов сообщил, что жители поселка Шахтинск будут эвакуированы из-за предполагаемого падения ступеней ракеты «Союз-2.1б», которая доставит в космос станцию «Луна-25».