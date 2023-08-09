Ученый объяснил, зачем на Луне будут искать воду Научный сотрудник РАН Эйсмонт рассказал о миссии станции «Луна-25»

Фото: Сергей Корсаков/Роскосмос

Поиски воды на южном полюсе Луны позволят ответить на вопросы об истории эволюции планеты, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Натан Эйсмонт. Он напомнил, что поисками займется российская космическая станция «Луна-25».

Откуда взялась вода на Земле? На этот счет нет единого мнения. Есть различные гипотезы. Одна из них — не вполне подтвержденная, но многими разделяется — заключается в том, что воду на Землю привнесли кометы. С определенной долей вероятности можно полагать, что те же кометы могли принести воду и на Луну. Так это или нет, может показать экспедиция, — рассказал Эйсмонт.

Он добавил, что вода может быть обнаружена именно в районе полюсов Луны, потому что эти территории, как и полюса на Земле, являются своего рода «холодильником».

Солнце там располагается очень низко над горизонтом, а в некоторые кратеры его лучи никогда не попадали за все время существования Луны. То есть, если там есть вода, она с большей долей вероятности находится именно в этих впадинах в окрестности полюсов, потому что в других местах она выпарена под воздействием Солнца и космического излучения, — добавил эксперт.

Ранее Эйсмонт сообщил, что автоматическая межпланетная станция «Луна-25» займется поиском воды на Луне. Старт запланирован на 11 августа. Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщал, что корпорация намерена запустить автоматическую посадочную станцию «Луна-25» на естественный спутник Земли после 46-летнего перерыва.