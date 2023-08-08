Названа цель запуска межпланетной станции на Луну Научный сотрудник ИКИ РАН Эйсмонт: межпланетная станция изучит наличие воды на Луне

Фото: МО РФ

Пуск боевыми расчетами ВКС РФ ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом с Государственного испытательного космодрома Плесецк

Автоматическая межпланетная станция «Луна-25», которая должна будет добраться до спутника Земли, займется поиском воды на Луне, рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Натан Эйсмонт. В беседе с «360» он уточнил, что во времена СССР ученым удалось узнать о наличии на искусственном спутники Земли водорода, но его соединения так и не были найдены.

Российский аппарат «Луна-25» отправляется именно в район Южного полюса — в надежде, что там, может, удастся обнаружить воду. Где воду собираются обнаружить? Естественно, есть надежда ее обнаружить в тех местах, куда никогда не заглядывало солнце, — пояснил научный сотрудник.

Эксперт отметил, что в районе полюсов, там, где находятся кратеры, расположены участки, куда никогда не заглядывало солнце. Эйсмонт подчеркнул, что миссия поможет понять, как в целом эволюционировала Солнечная система. Кроме того, ученые хотят получить ответы на основной фундаментальный вопрос — как появилась система Земля — Луна. Научный сотрудник пояснил, что теории об этом существуют, но пока они не подтверждены.

Уже не так много осталось ждать, несколько дней. Где-то часа в два ночи 11 августа состоится старт с Восточного, и аппарат отправится в пятисуточное путешествие на орбиту спутника Луны, далее будет переведен на орбиту спутника, примерно пять суток проведет на орбите, после этого совершит посадку в районе Южного полюса Луны, — заключил Эйсмонт.

Воздушно-космические силы России ранее отправили в космос ракету-носитель «Союз-2.1б». Запуск состоялся с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области. Ракета «Союз-2.1б» будет также запущена с космодрома Восточный. Она выведет на орбиту автоматическую межпланетную станцию «Луна-25».