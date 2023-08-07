Жителей российского поселка эвакуируют из-за падения частей ракеты Жителей поселка Шахтинск эвакуируют 11 августа из-за возможного падения ступеней ракеты

Фото: roscosmos.ru

Жителей поселка Шахтинск в Хабаровском крае эвакуируют из-за предполагаемого падения ступеней ракеты «Союз-2.1б», сообщил в Telegram глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. Запуск ракеты и эвакуация запланированы на 11 августа.

В предполагаемую зону падения попадают устье рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Бурея. Жители Шахтинска будут эвакуированы 11 августа в 7:30 утра, — написал Маслов.

Глава муниципального образования добавил, что выезд в зону падения ступеней ракеты запрещен.

Ракета «Союз-2.1б» будет запущена с космодрома Восточный. Она выведет на орбиту автоматическую межпланетную станцию «Луна-25», которая отправится к естественному спутнику Земли. Цель проекта — исследовать район Южного полюса Луны. Предполагается, что посадка модуля пройдет недалеко от кратера Богуславского.

Ранее академик РАН Борис Каторгин отметил, что изучение земного спутника очень интересно само по себе с точки зрения науки. Кроме того, освоение Луны упростит ученым процесс наблюдения за космическим пространством.