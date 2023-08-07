С Плесецка стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» Минобороны РФ сообщило о пуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Фото: function.mil.ru

Ракета-носитель «Союз-2.1б»

Воздушно-космические силы России отправили в космос ракету-носитель «Союз-2.1б», сообщила в Telegram пресс-служба Минобороны РФ. Запуск состоялся с космодрома Плесецк в Архангельской области. В ведомстве подчеркнули, что ракета была отправлена в космос в интересах Минобороны России.

С государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (космодром «Плесецк») в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1б» будет также запущена с космодрома Восточный. Она выведет на орбиту автоматическую межпланетную станцию «Луна-25», которая отправится к естественному спутнику Земли. Цель проекта — исследовать район Южного полюса Луны. Предполагается, что посадка модуля пройдет недалеко от кратера Богуславского.

Глава Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексей Маслов сообщил, что жители поселка Шахтинск будут эвакуированы из-за предполагаемого падения ступеней ракеты «Союз-2.1б». Глава муниципального образования добавил, что выезд в зону падения ступеней ракеты запрещен.