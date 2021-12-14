В профсоюзе «Учитель» раскритиковали идею ввести портфолио вместо ЕГЭ

Член профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий считает идею главы Рособрнадзора Анзора Музаева внедрить цифровое портфолио абитуриента, которое может помочь школьникам при поступлении в вузы, «противоречащей всем традициями российского образования». Музаев допустил, что этот документ в будущем заменит ЕГЭ.

Луховицкий в беседе с NEWS.ru назвал весьма опасным воспитание детей, нацеленных на конкуренцию и успех. Он выразил надежду, что до внедрения портфолио не дойдёт. Он добавил, что вводить этот документ можно только в том случае, если мы хотим, чтобы они «выросли маленьким карьеристами», которые будут готовы делать добрые дела не просто так, а за галочку.

Все читали советскую сказку Носова про Незнайку в Солнечном городе. Ему за хорошие дела волшебник пообещал волшебную палочку. Если мы хотим окончательно детей развратить, сделать их не интересующимися никакими знаниями, а думающими о том, как поступить в вуз, тогда надо ввести портфолио, оценки за поведение, и школьную характеристику, чтобы ребёнок с первого класса понял как вести себя, чтобы его ценили. Это идея настолько противоречит всем традициям российского образования.... Я надеюсь, что к ней серьёзно никто не отнесётся, — сказал член профсоюза «Учитель».

Ранее глава Рособрнадзора заявил, что к 2030 году в школах значительно вырастет роль портфолио. Оно позволит детям с шестого класса «копить» свои достижения. Например, планомерно набирать баллы за различные соревнования или занятия, что в будущем даст им право поступать в высшие учебные заведения. Музаев подчеркнул, что такая возможность появится благодаря развитию электронных баз и цифровых ресурсов. Чиновник отметил, что Рособрнадзор прорабатывает возможность поступления в вуз по портфолио в альтернативу ЕГЭ.