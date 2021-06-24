16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Профсоюзы пообещали помочь тем, кому без прививки не дают отпуск

15:38, 24 июня 2021
Фото: admkrai.krasnodar.ru

В случае если работнику не дают отпуск, лишают премии или иными способами заставляют сделать прививку от коронавируса, это можно обжаловать в суде. Об этом NEWS.ru заявил председатель петербургского отделения Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) Игорь Темченко.

Ранее в соцсетях появились сообщения о давлении со стороны работодателей на сотрудников, не желающих делать прививку.

Конкретно нам пока ещё никто не жаловался, но о подобных случаях мы, как и все, слышали. Всё же заставить кого-то вакцинироваться по закону нельзя. Кстати, у нас и первые лица страны об этом же говорят. Любые попытки принудить к прививке можно оспорить в суде, мы поможем с этим, если к нам обратятся, — сказал Темченко.

Лидер отделения МПРА добавил, что при этом сам он уже сделал прививку и не рекомендует от неё отказываться другим.

О том, что принуждение к вакцинации можно оспорить в суде, также заявили в Федерации независимых профсоюзов России.

Согласно опросу ВЦИОМа большинство россиян поддерживают обязательную прививку. По мнению доктора социологических наук Ольги Крыштановской, это позволяет власти дальше развёртывать вакцинацию без страха широких протестов.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео