Профсоюзы пообещали помочь тем, кому без прививки не дают отпуск

В случае если работнику не дают отпуск, лишают премии или иными способами заставляют сделать прививку от коронавируса, это можно обжаловать в суде. Об этом NEWS.ru заявил председатель петербургского отделения Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) Игорь Темченко.

Ранее в соцсетях появились сообщения о давлении со стороны работодателей на сотрудников, не желающих делать прививку.

Конкретно нам пока ещё никто не жаловался, но о подобных случаях мы, как и все, слышали. Всё же заставить кого-то вакцинироваться по закону нельзя. Кстати, у нас и первые лица страны об этом же говорят. Любые попытки принудить к прививке можно оспорить в суде, мы поможем с этим, если к нам обратятся, — сказал Темченко.

Лидер отделения МПРА добавил, что при этом сам он уже сделал прививку и не рекомендует от неё отказываться другим.

О том, что принуждение к вакцинации можно оспорить в суде, также заявили в Федерации независимых профсоюзов России.

Согласно опросу ВЦИОМа большинство россиян поддерживают обязательную прививку. По мнению доктора социологических наук Ольги Крыштановской, это позволяет власти дальше развёртывать вакцинацию без страха широких протестов.