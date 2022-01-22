В правительстве заявили о новых льготах для малоимущих

В Минпромторге заявили, что готовы обсудить проект адресной помощи малообеспеченным семьям для приобретения отечественных товаров с правительством. Речь идёт о получении денежных средств, которые могут быть потрачены лишь на покупку отечественных товаров. По словам специалистов ведомства, это поможет снизить долю импорта на рынке. Об этом сообщают «Известия».

Это может стать хорошим стимулом для повышения спроса на отечественную продукцию. Чтобы снижать долю импорта, нам важно дальше расширять инструменты стимулирования спроса на российские товары, — сказано в обращении главы Минпромторга Дениса Мантурова к Госдуме.

При этом представители ведомства ещё не обсудили вопрос с отечественными производителями. По мнению президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, поддержка должна быть ежемесячной в размере 10 тысяч рублей. Эта сумма должна поступать на «детскую карту» и не сгорать, чтобы люди могли накопить на что-то более необходимое, считает Цицулина.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что семьи, покупающие земельные участки на труднодоступных территориях, нужно на несколько лет освободить от уплаты соответствующего налога. По словам парламентария, государству выгодно, чтобы количество собственников земли росло. Он добавил, что необходимо стимулировать расселение граждан на более удалённых территориях.