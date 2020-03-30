https://static.news.ru/photo/239a4be6-7270-11ea-956c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ближе к вечеру 30 марта в столице ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, осадки начнутся во второй половине дня, ближе к вечеру. Он отметил, из-за появления снега и усиления ветра Москву ждёт настоящая метель.

Осадки решили повести себя немного по-другому. Они будут с небольшим опозданием - примерно на 12 часов, — передаёт ТАСС слова Вильфанда.

Он также сообщил, что днём 30 марта прогнозируется температура от одного градуса мороза до одного градуса тепла. Во вторник температура воздуха будет отрицательной — от 3 до 1 градуса мороза. Уже в среду ожидается 3-5 градуса тепла, а к концу недели температура может вырасти до 13 градусов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что погода в Москве начнёт резко портиться с 06:00 30 марта, а причиной похолодания является редкое природное явление над Исландией. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.