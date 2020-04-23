В Подмосковье за сутки выявлено 688 новых случаев COVID-19

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Член Московской городской думы Александр Козлов обратился к Минстрою в связи с пандемией коронавируса. Он попросил пересмотреть график отключения горячей воды.

По его словам, нужно передвинуть плановый ремонт теплосетей до снятия режима повышенной готовности, передаёт «Интерфакс». Он отметил, что люди массово находятся дома и в этот период у них должна быть...