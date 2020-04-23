Общество

В Подмосковье за сутки выявлено 688 новых случаев COVID-19

19:07, 23 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в Подмосковье выявлено 688 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в области достигло 7278 человек.

Такие данные приводит оперштаб Московской области.

Всего в России за последние сутки было зафиксировано 4774 новых случая заражения COVID-19, вылечился 471 человек, умерли 42.

Общее количество случаев заражения в стране превысило 62,7 тысячи, скончались 555 пациентов, выздоровели около 4,9 тысячи человек.

Ранее губернатор Подмосковья Воробьёв заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе может ухудшиться в мае, и призвал тщательнее соблюдать режим самоизоляции, сообщал NEWS.ru.

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