В Подмосковье усилят патрули на майские праздники

https://static.news.ru/photo/c64f3730-8a2a-11ea-a056-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Подмосковье на майские праздники усилят патрули для контроля за соблюдением режима самоизоляции, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Погода, как мы знаем, будет хорошая, поэтому нужно держать ухо востро в том плане, что должен быть контроль. Если вы говорите про шашлыки, то этого мы не должны допустить, поэтому будут усиленные бригады патрулирования, — сказал он в интервью передаче «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Также ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице продлевается режим самоизоляции и другие ограничения, которые были введены из-за пандемии, до 11 мая.

Он отметил, что с 1 по 11 мая онлайн-уроков не будет, поэтому школьники могут отдохнуть. Однако организация детского отдыха в столице приостановлена до 31 июля 2020 года.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор призвал жителей России «отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе» во время майских праздников и соблюдать режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.