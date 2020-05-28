В Подмосковье начинают перепрофилировать коронавирусные стационары

https://static.news.ru/photo/c5228688-a103-11ea-81bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что ситуация с COVID-19 в регионе стабилизируется. Количество новых выявленных случаев коронавируса идёт на спад.

Количество выявляемых новых заражённых коронавирусом находится на уровне порядка 750–800 человек, медленно, но верно, мы ползём вниз, хотя госпитализация ещё достаточно высокая, — отметил глава региона в эфире телеканала «360».

При этом в Подмосковье началась работа по перепрофилированию «грязных» стационаров в «чистые». В этих заведениях будут оказывать плановую медицинскую помощь.

Кроме того, Воробьёв рассказал, что местные жители опять смогут посещать парки. Но только в медицинских масках. Сегодня он подпишет соответствующее постановление. Спортивные и детские площадки пока под запретом.

Сейчас в мире более 5,7 млн заразились COVID-19, более 359 тысяч умерли, более 2,5 млн выздоровели. В России насчитывается более 379 050 подтверждённых случаев COVID-19. Выздоровели 150 993 пациента, жертвами опасного заболевания стали 4142 человека.

Как ранее писал NEWS.ru, с 1 июня многофункциональные центры в Московской области возобновляют приём физических лиц.