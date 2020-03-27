Власти Москвы приняли решение, что в период с 28 марта по 5 апреля могут продолжать работу салоны связи и зоомагазины.
В перечень товаров первой необходимости, которые будут продаваться в этот период, будет также включён сжиженный природный газ.
Как
Ранее Собянин поручил закрыть на карантин рестораны, бары и другие заведения общепита. Ограничения начнут действовать с 28 марта. Согласно указу, кафе и рестораны смогут работать на доставку. Ограничения не коснутся продовольственных магазинов и аптек, писал NEWS.ru.
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