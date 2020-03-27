https://static.news.ru/photo/236b0a26-7035-11ea-a2c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Власти Москвы приняли решение, что в период с 28 марта по 5 апреля могут продолжать работу салоны связи и зоомагазины.

В перечень товаров первой необходимости, которые будут продаваться в этот период, будет также включён сжиженный природный газ.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своём официальном сайте, помимо центров государственных услуг «Мои документы» в режим работы по предварительной записи переходят все остальные органы власти и государственные учреждения Москвы. Кроме этого, приостанавливается выдача санаторно-курортных путёвок.

Ранее Собянин поручил закрыть на карантин рестораны, бары и другие заведения общепита. Ограничения начнут действовать с 28 марта. Согласно указу, кафе и рестораны смогут работать на доставку. Ограничения не коснутся продовольственных магазинов и аптек, писал NEWS.ru.