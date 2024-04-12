В отношении журналиста Невзорова возбуждено еще одно уголовное дело «Mash на Мойке»: в отношении Невзорова возбуждено еще одно уголовное дело

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В отношении журналиста и писателя Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) возбудили еще одно дело по статье Уголовного кодекса России, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, причиной послужили повторные нарушения порядка деятельности лица, признанного иностранным агентом.

По информации канала, покинувший РФ журналист продолжает публиковать контент без обязательных маркировок. Отмечается, что за это он уже получал несколько административных протоколов.

Министерство юстиции РФ 22 апреля 2022 года объявило о внесении в реестр СМИ-иноагентов Александра Невзорова. За месяц до этого в его отношении было возбуждено уголовное дело по подозрению в распространении фейков о российской армии: по версии следствия, он публиковал заведомо ложную информацию о якобы обстреле роддома в Мариуполе и сопроводил ее недостоверными фотографиями пострадавших граждан.

В мае того же года МВД объявило его в розыск, а летом он получил паспорт Украины. В феврале 2023 года суд в России заочно приговорил его к восьми годам колонии.

В декабре 2023-го журналист был оштрафован на 40 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Такое решение вынес Приморский районный суд Северной столицы. Поводом для штрафа послужила публикация журналиста в мессенджере Telegram, в которой отсутствовала ссылка на то, что она произведена и распространена иноагентом.