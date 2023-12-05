Невзорова оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

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Журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был оштрафован на 40 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. По ее данным, такое решение вынес Приморский районный суд Северной столицы. Поводом для штрафа послужила публикация журналиста в мессенджере Telegram, в которой отсутствовала ссылка на то, что она произведена и распространена иноагентом.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Александра Невзорова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). <...> Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это не первый штраф, который получает Невзоров. В июле 2023 года его также оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента, а в августе — еще на 20 тысяч рублей за разжигание ненависти к гражданам России и Белоруссии. В октябре ему был выписан штраф за непредоставление отчета о своей деятельности в Министерство юстиции РФ.

Как сообщалось ранее, Приморский районный суд Санкт-Петербурга наложил обеспечительный арест на земельный участок Александра Невзорова в поселке Лисий Нос. Его площадь составляет 1198 кв. м. Отмечается, что участок был арестован в рамках уголовного дела, возбужденного после распространения журналистом-иноагентом недостоверных сведений о Вооруженных силах РФ.