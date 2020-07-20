В ОП предложили создать интернет-полицию и интернет-прокуратуру

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артём Кирьянов выступил с предложением создать интернет-прокуратуру и интернет-полицию.
Во Франции создана специальная должность прокуроров по Интернету. И надо сказать, что мне, в общем, как юристу нравится эта модель <...>. На сегодняшний день видится следующая возможная конструкция с участием прокуратуры именно потому, что прокуратура может выступать в интересах неопределённого круга граждан и защищать их интересы в сети Интернет, — сказал Кирьянов на круглом столе «Самоконтроль как принцип модерации социальных сетей. Проблема законодательного регулирования».
Он также обратил внимание на низкую раскрываемость преступлений, связанных с социальными сетями и Интернетом.
По его словам, количество таких преступлений, особенно в части наркоторговли, только растёт.
Кирьянов отметил, что интернет-прокуратура могла бы быть выведена на уровне Генпрокуратуры, центр мониторинга и анализа контента «может быть прописан» в Москве, а один из заместителей генпрокурора может возглавить данную работу.
Что касается интернет-полиции, то она должна быть уполномочена на проведение дознаний и оперативно-разыскных мероприятий.
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