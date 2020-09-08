В ОНК рассказали, где Ефремов будет отбывать наказание

https://static.news.ru/photo/d6eaf45e-bb57-11ea-b52e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников рассказал, куда могут направить актёра Михаила Ефремова для отбытия наказания.

По его словам, в Москве нет колоний общего режима помимо колонии-поселения в Зеленограде. Это значит, что, вероятнее всего, заключённого этапируют в одно из учреждений Подмосковья, передаёт ТАСС.

Однако при нынешних обстоятельствах, если Михаил Олегович не будет иметь взысканий в СИЗО, то при его согласии и согласии со стороны администрации изолятора, существует возможность оставить отбывать его в хозотряде СИЗО-5 (где он находится сейчас. — NEWS.ru), — подчеркнул он.

Актёр Михаил Ефремов 8 сентября получил восемь лет колонии общего режима. Артисту зачли в наказание время, проведённое под домашним арестом, поэтому в исправительном учреждении он проведёт 7 лет и 10,5 месяца. Ефремова взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7 300 000 рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Прокурор просила приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно, писал NEWS.ru.