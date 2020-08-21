В «Одноклассниках» появился сервис консультаций с врачами «Доктис»

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Пользователи социальной сети «Одноклассники» стали первыми, у кого появилась возможность проконсультироваться с терапевтом в онлайн-режиме. Об этом сообщили в пресс-службе «ОК».

Благодаря сотрудничеству с сервисом телемедицины «Доктис», все зарегистрированные в «Одноклассниках» жители России даже из самых труднодоступных и удалённых мест страны теперь могут получить квалифицированную помощь врачей.

Как отметили в «ОК», сейчас возможность получить консультацию медика очень актуальна и важна, ведь помимо пандемии коронавируса впереди ещё сезон простудных заболеваний.

Попасть на онлайн-приём к врачу в «Одноклассниках» можно с 11:00 до 16:00 мск. Договориться о времени приёма с терапевтом нужно заранее, через сообщение в группе. В назначенное время он свяжется с пациентом с помощью видеозвонка.

После консультации пациент получит краткое заключение с рекомендациями. Пока что попасть на приём можно только к врачам-терапевтам. Но, как рассказал директор по развитию и стратегическому партнёрству «ОК», в планах у соцсети расширить круг специалистов.

Телемедицина активно развивается по всему миру, и мы рады реализовать такой важный проект внутри «Одноклассников». Это особенно актуально в связи с общемировой проблемой с COVID-19. В дальнейшем мы планируем развивать сотрудничество с «Доктис» и открывать ещё больше возможностей для общения пользователей с врачами внутри соцсети, — приводит его слова пресс-служба.

Генеральный директор «Доктис» при этом отметил, что партнёрство с соцсетью, аудитория которой приближается к сотне миллионов, интересно, так как оно подразумевает возможность оказания реальной медпомощи пользователям внутри родной им платформы.

В штате сервиса «Доктис» работают более 1200 врачей из ведущих российских клиник. Основатель сервиса — Марк Курцер, профессор, академик РАН, доктор медицинских наук, известный врач акушер-гинеколог.

С распространением коронавирусной инфекции в России в очередной раз заговорили о важности телемедицинских технологий. В условиях самоизоляции и перепрофилирования медучреждений доступность помощи снизилась. Сейчас, когда многие ограничения сняты, проблема не теряет актуальности — переболевшим COVID-19 по-прежнему необходима дистанционная реабилитация. О том, с какими сложностями столкнулись создатели такого проекта, выяснял NEWS.ru.