В одной из школ Геленджика место охранника заняла макака

Он также уточнил, что до прибытия правоохранителей угостил обезьяну хлебом и водой. Сотрудники полиции временно пристроили животное в новый зоопарк, который недавно открылся в парке аттракционов Геленджика. Там обезьяну осмотрел ветеринар, ей выделили отдельный вольер и поставили на довольствие.
Ранее NEWS.ru писал, что типы мышления людей и обезьян принципиально схожи. К такому выводу пришла группа исследователей, которая протестировала граждан США разного возраста, коренных жителей Амазонии и макак на способность к рекурсивному мышлению.