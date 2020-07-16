В одной из школ Геленджика место охранника заняла макака

https://static.news.ru/photo/826b21a0-c788-11ea-82c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

В Геленджике в одной из школ была замечена яванская макака. Так, обезьяна проникла в здание образовательного учреждения и поспешила занять место охранника.

По его словам, вход в учебное заведение в настоящее время полностью открыт — в здании проводится ремонт.

Гость сразу занял моё кресло и с удивлением озирал большой холл, — рассказал охранник изданию «Прибой».

Он также уточнил, что до прибытия правоохранителей угостил обезьяну хлебом и водой. Сотрудники полиции временно пристроили животное в новый зоопарк, который недавно открылся в парке аттракционов Геленджика. Там обезьяну осмотрел ветеринар, ей выделили отдельный вольер и поставили на довольствие.

Ранее NEWS.ru писал, что типы мышления людей и обезьян принципиально схожи. К такому выводу пришла группа исследователей, которая протестировала граждан США разного возраста, коренных жителей Амазонии и макак на способность к рекурсивному мышлению.