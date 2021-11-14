В Новых Ватутинках прошёл очередной рейд против нелегальных мигрантов

Сотрудники полиции выявили несколько десятков нарушений среди мигрантов в ходе рейда в Новых Ватутинках в Новой Москве, сообщает ТАСС. Мероприятие проводил спецполк МВД. Было задействовано десять автозаков и 50 полицейских.

Накануне в Новых Ватутинках полиция проводила рейд, направленный на пресечение различных правонарушений, выявление нарушений миграционного законодательства. Полицейские ходили по квартирам, узнавали данные проживающих, выясняли, есть ли у местных жителей жалобы на безопасность в районе. В результате выявлено несколько десятков нарушений среди иностранных граждан, — рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

Известно, что проверено уже около тысячи мигрантов. Всех их развезли по отделам и взяли отпечатки пальцев. В основном отловленные нелегалы трудятся на стройках, а также на оптовом рынке «Фуд-Сити».

По данным издания Baza, рейды полицейских против мигрантов в Новых Ватутинках теперь будут проводить каждый день. Их задача — выявить всех мигрантов, находящихся там нелегально. Такие меры начали применять после резонансной драки, когда четверо приезжих избили отца, рядом с которым был ребёнок. Нападавшие арестованы, они признали вину в хулиганстве, однако не признались в покушении на убийство.

Ранее стало известно, что защита намерена подать апелляцию на их арест. Об этом рассказал адвокат одного из фигурантов дела Владимир Васильев. Он считает, что такая мера пресечения избыточна.