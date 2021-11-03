Защита обжалует арест избивших молодого отца в Новой Москве

Защита намерена подать апелляцию на арест четырёх молодых людей, которых обвиняют в нападении на мужчину с маленьким ребёнком в Новых Ватутинках. Об этом рассказал адвокат одного из фигурантов дела Владимир Васильев. Его слова приводит ТАСС.

Конечно, я подам жалобу на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу моему подзащитному. В деле фигурирует несовершеннолетний, считаю, что его арест — это точно совершенно избыточная мера, — заявил юрист.

По словам Васильева, адвокаты, представляющие интересы остальных обвиняемых, тоже намерены обжаловать меру пресечения.

Ранее ️Щербинский суд Москвы арестовал всех четырёх обвиняемых в избиении мужчины в Новых Ватутинках. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Напавшие на мужчину с ребёнком в Новой Москве признали вину в хулиганстве, однако не признались в покушении на убийство.

Инцидент произошёл вечером 4 ноября в районе Новые Ватутинки. Четыре человека напали на мужчину с маленьким ребёнком. Сначала они стали предъявлять претензии ему, а затем избили.

В рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы, также истребованы сведения, характеризующие личности обвиняемых. В том числе организована проверка соучастников на причастность к совершению иных преступлений.

Изначально против избивших мужчину с ребёнком было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, однако позже председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка переквалифицировать действия нападавших на более тяжкую статью.