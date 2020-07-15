В нормах Трудового кодекса нашли несоответствие Конституции

https://static.news.ru/photo/e8bc8856-c6a5-11ea-bcb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: mtrud.rk.gov.ru

Конституционный суд (КС) признал противоречащей Конституции часть 1 статьи 392 Трудового кодекса (ТК). В ней не обозначены сроки, в которые работник имеет право обратиться в суд с требованием о возмещении морального вреда, причинённого незаконным увольнением.

Суд обязал органы законодательной власти внести изменения в статью, передаёт ТАСС со ссылкой на постановление КС.

Уточняется, что норма ТК не соответствует части 1 статьи 19 и части 1 статьи 46 основного закона страны.

Проверка нормы ТК проводилась по обращению курсанта рязанской академии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Рамазана Четыза. Он был отчислен из вуза и уволен с должности курсанта, однако через суд добился отмены приказа об отчислении и смог восстановиться на службе.

После этого Четыз попытался отсудить у академии 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за незаконное отчисление и увольнение. Однако рязанский суд отказался рассматривать иск о моральном вреде, сославшись на указанную норму ТК. Она предполагает, что работник имеет право подать иск к работодателю в трёхмесячный срок с момента, когда он узнал о нарушении его прав, а также в течение месяца с момента вручения ему приказа об увольнении. Как отметила судебная инстанция, Четыз эти сроки пропустил.

Тогда курсант обратился в КС, посчитав, что отсчитывать трёхмесячный срок необходимо с момента, когда суд общей юрисдикции признал нарушение прав работника. КС с такой позицией согласился и указал в своём решении, что пока в ТК не будут внесены изменения, работник имеет право заявить требование о возмещении морального вреда либо одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав, либо в течение трёхмесячного срока с момента вступления в силу решения суда, которым эти права были восстановлены.

КС указал пересмотреть дело Четыза в суде общей юрисдикции с учётом данного постановления.

Ранее, как писал NEWS.ru, КС сообщил о противоречащих Конституции нормах Уголовно-процессуального кодекса (УПК). В частности, речь идёт о требованиях, которые касаются охраны недвижимости граждан, находящихся в местах лишения свободы.