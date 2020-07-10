Конституционный суд обязал власти пересмотреть нормы УПК об осужденных

https://static.news.ru/photo/da4cbfee-c2c1-11ea-b93c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Конституционный суд России сообщил о противоречащих основному закону страны нормах Уголовно-процессуального кодекса. В частности, речь идёт о требованиях, которые касаются охраны недвижимости граждан, находящихся в местах лишения свободы.

Федеральному законодателю надлежит, исходя из требований Конституции РФ и с учетом правовых позиций Конституционного суда РФ, изложенных в настоящем постановлении, внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения и дополнения, — цитирует сообщение ТАСС.

По словам сотрудников ведомства, в настоящий момент нормы не содержат конкретных мер по охране жилого помещения, которое остаётся без присмотра. Также они не конкретизируют источники финансирования мероприятий по охране.

В КС обратили внимание на несовершенство норм после обращения администрации Мурманска. В этом городе жителя осудили на четыре года колонии. Региональный суд обязал администрацию присматривать за квартирой осуждённого. Однако там не согласились с таким требованием, так как это не входит в их компетенцию.

NEWS.ru также сообщал, что ранее Конституционный суд РФ постановил, что первая часть статьи 178 УК РФ не соответствовала Конституции РФ.