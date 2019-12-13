10 декабря была поставлена точка в длинном и запутанном расследовании теракта в петербургском метро в апреле 2017 года. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге вынес приговор 11 фигурантам. Они обвинялись в организации теракта и участии в его подготовке. Вердикт был таков: всех подсудимых признать виновными и назначить наказание от 19 лет колонии до пожизненного заключения.

Самое строгое наказание получил Аброр Азимов, ему вменялась наиболее активная роль в преступлении: по версии следствия, он перечислял деньги исполнителю теракта Акбаржону Джалилову, выезжал с братом в Турцию для участия в террористической организации, а также разговаривал по телефону со смертником. Самое минимальное наказание досталось Сейфулле Хакимову и Бахраму Эргашеву — по 19 лет колонии. Акрам Азимов, Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы получили по 28 лет, несмотря на то что прокуратура просила для них пожизненное заключение. Для оставшихся семи фигурантов обвинение просило 27 и 28 лет колонии строгого режима. Содик Ортиков отправится за решётку на 22 года. А Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов и Дилмурад Муидинов приговорены к 20 годам тюрьмы. Кроме того, всех подсудимых суд оштрафовал на суммы от 500 до 800 тысяч рублей.

Аброр Азимов Zamir Usmanov/Global Look Press

NEWS.ru решил пообщаться с родственниками приговорённых к длительным срокам и узнать их мнение насчёт решения суда и всего дела в целом.

Отец осуждённых братьев Аброра и Акрама Азимовых (пожизненное заключение и 28 лет колонии соответственно) Ахрал Азимов рассказал NEWS.ru, что ни он, ни мама братьев не смогли присутствовать на приговоре. Он утверждает, что во время следствия его лишили российского гражданства и теперь не пускают в Россию (NEWS.ru не удалось подтвердить или опровергнуть информацию о лишении гражданства). Жену Ахрал отпускать одну побоялся, «мало ли что».

О приговоре узнал из Facebook. Я думал, что они во всём разберутся, что будет справедливый и гуманный суд. Я был в шоке, когда услышал​, — сказал он.

Ахрал убеждён, что его сыновья подверглись пыткам сотрудников ФСБ. По его словам, их несколько дней пытали током, сломали рёбра, требуя подписать признательные показания.

Мужчина также рассказал, что сбор характеристик от знакомых на Аброра и Акрама для суда оказался не так прост, каким виделся на первый взгляд.

Я бегал по всем организациям, где они работали. И все говорили только хорошие слова, я хотел характеристики взять. А через 15 минут после того, как я оттуда вышел, мне звонок — «Извините, мы никакие характеристики не будем давать. После вас приходили сотрудники правоохранительных органов и сказали, не дай бог, мы какие-то характеристики напишем, нас тоже привлекут к уголовной ответственности». Даже односельчане во Владимирской области побоялись дать характеристики, тоже приходили сотрудники. Согласились только двое, — вспоминает Ахрал.

Он говорит, что советовал родне сократить общение с ним самим: думал, что для них тоже будут последствия.

Я брату говорил, чтобы поменьше общался. Но он всё равно не мог не разговаривать, часто звонил и спрашивал, как дела. Потом его и мою племянницу за это лишили российского гражданства, как и меня, — рассказывает отец осуждённых (NEWS.ru не удалось подтвердить или опровергнуть информацию о лишении гражданства).

Говоря о фабуле обвинения, а конкретно об эпизоде с переводом денег смертнику Джалилову, Ахрал утверждает, что его сын никогда не был с ним знаком, а деньги действительно перевёл, но только потому, что его об этом попросил некий Мухтар.

Он говорит, что не видел сыновей с декабря 2017 года. В последний раз это было на одном из судебных заседаний по продлению меры пресечения в Басманном суде.

Шохиста Каримова Петр Ковалев/ТАСС

Адвокат единственной девушки по этому делу, Шохисты Каримовой, Виктор Дроздов рассказывает, что во время досудебного следствия, когда дело передали в Москву, у братьев Азимовых появились «толковые адвокаты» — супруги Ольга и Дмитрий Динзе. До этого подсудимым приходилось довольствоваться государственным защитником.

Их стали выводить из дела, но другим путём — угрожали лишением адвокатского статуса. Потом дело опять в Питер передали, и все адвокаты остались в Москве. Там снова назначенные адвокаты появились, которые вообще ничего не понимали в деле, а ещё суд им ограничивал время ознакомления с делом. В результате защита искала адвокатов по соглашению через общественность. Виктор Дроздов адвокат Шохисты Каримовой адвокат Шохисты Каримовой

Также он рассказал о своей подзащитной. Шохисте Каримовой дали 20 лет колонии общего режима, обвинив в пособничестве в организации теракта. Женщина родом из Узбекистана, ей 47 лет, у неё трое детей. Она хотела накопить на образование младшей дочери, именно поэтому поехала на заработки в Россию.

Она очень теперь страдает, что дочке теперь замуж не выйти. Ведь мать в тюрьме, и это метка на семье. И ещё 90-летняя мать сильно за это переживает. Единственное — в Петербург приезжала её сестра Наргиза, поддержать её морально и передать платок. Ведь она была в тюрьме без платка, — говорит он.

NEWS.ru также удалось пообщаться с той самой сестрой Шохисты Наргизой. Она сказала, что семья фигурантки не ожидала такого сурового приговора.

Нашей маме 90 лет, мы до сих пор не сказали ей, что случилось. Объясняем, что Шохиста на заработках далеко, и там нет связи. Но мама, видимо, чувствует и каждый день молится только о ней​, - высказалась женщина. Наргиза сетует: — Мы сейчас не можем голову поднять: люди на нас смотрят и пальцами тычут. Прямо могут подойти даже. Это делают те, кто не знает нас. А те, кто знают нашу семью, одноклассники Шохисты — они в ужасе и не верят, что она могла совершить такое.

Теперь, по её мнению, у их детей нет будущего, ведь никто не захочет выйти замуж или жениться на ребёнке осуждённой за терроризм.

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