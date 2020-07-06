В Москве жертвами COVID-19 стали ещё 22 пациента

https://static.news.ru/photo/b93438be-8374-11ea-ade3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Petyx / Ipa/Keystone Press Agency/Global Look Press

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за сутки скончались ещё 22 человека. У всех был положительный тест на коронавирусную инфекцию.

В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении штаба.

Общее число умерших в столице выросло до 3999.

NEWS.ru писал, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России сохранился на уровне единицы. В Москве показатель вырос до 0,96 — на 0,03. На такой отметке в столице он держится с 4 июня, а по России коэффициент выше единицы последний раз был зафиксирован в 14 июня.

Всего в России выявлено 687 862 случая коронавируса в 85 регионах. Общее число летальных исходов составило 10 296, излечились 454 329 человек.