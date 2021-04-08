В Москве задержаны мигранты из Израиля и США

https://static.news.ru/photo/d0e34396-9873-11eb-8b81-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin /Global Look Press

Граждане Израиля и США, находившиеся на территории России незаконно, задержаны в Москве. Все они в этот момент находились в Федерации еврейских общин России.

Как сообщает телеканал «360», в Федерации собралось большое количество людей, но оказалось, что не все из них соблюдали миграционное законодательство РФ. По итогам рейда сотрудников правоохранительных органов задержано 11 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетовал, что России не хватает мигрантов для реализации амбициозных планов. В первую очередь — в строительстве и сельском хозяйстве. По его словам, такова реальность, которая свидетельствует о том, что «вообще-то мигрантов стало совсем мало за последний год».

Он добавил, что не знаком с материалами социологических исследований об отношении россиян к мигрантам. В связи с этим отказался комментировать сообщения о нарастающей социальной напряжённости в обществе.