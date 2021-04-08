В Москве задержаны мигранты из Израиля и США

Граждане Израиля и США, находившиеся на территории России незаконно, задержаны в Москве. Все они в этот момент находились в Федерации еврейских общин России.
Как
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетовал, что России не хватает мигрантов для реализации амбициозных планов. В первую очередь — в строительстве и сельском хозяйстве. По его словам, такова реальность, которая свидетельствует о том, что «вообще-то мигрантов стало совсем мало за последний год».
Он добавил, что не знаком с материалами социологических исследований об отношении россиян к мигрантам. В связи с этим отказался комментировать сообщения о нарастающей социальной напряжённости в обществе.