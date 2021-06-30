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В Москве задержали пятерых курьеров с фальшивыми сертификатами о прививках

10:09, 30 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники московской полиции задержали на прошедшей неделе пятерых курьеров с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса. У одного из них было обнаружено два десятка фальшивых справок, сообщает ТАСС.

Все поддельные сертификаты были заказаны через Интернет. В настоящее время ведётся розыск их изготовителей, рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

По фактам выявления фальшивых справок возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Виновным грозит лишение свободы на срок до трёх лет.

Ранее сообщалось, что стоимость поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19 достигает на чёрном рынке 30 тысяч рублей. По словам экспертов, фальшивки продаются через различные сайты, социальные сети и мессенджеры. Мошенники также предлагают «расширенный» вариант сертификата — якобы с внесением данных в реестр вакцинированных.

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