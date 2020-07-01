В Москве задержали наблюдателя на голосовании по поправкам

https://static.news.ru/photo/1b1d00f8-bba9-11ea-a032-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве подтвердил ранее появившуюся в соцсетях информацию о задержании наблюдателя с поддельным протоколом голосования.

Инцидент произошёл на участке №1912. В штабе пояснили, что молодой человек, о котором идёт речь, действительно является наблюдателем. Он прошёл обучение и получил направление на участок в установленном порядке. Имя его не называется.

Первый замруководителя штаба Вадим Ковалёв рассказал РИА Новости, что в настоящее время наблюдатель находится в полиции.

В России продолжается голосование по поправкам к Конституции. Изначально назначенное на 22 апреля, оно было отложено из-за пандемии коронавируса на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было начиная с 25 июня. В бюллетенях избирателям предлагаются два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант.

Ранее NEWs.ru писал, что в Москве в списках для голосования были обнаружены фамилии умерших людей. В Мосгоризбиркоме пояснили, что списки избирателей были составлены до 1 июня, поэтому сведения о фактах смерти актуальны именно на эту дату. В комиссии назвали инцидент естественным рабочим процессом и пообещали устранить проблему.