Мосгоризбирком объяснил появление фамилий умерших в списках для голосования

https://static.news.ru/photo/590a51a8-bb7d-11ea-a949-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мосгоризбиркоме прокомментировали наличие фамилий умерших людей в списках для голосования за поправки в Конституцию РФ. Как отметили в пресс-службе, списки избирателей были составлены до 1 июня, поэтому сведения о фактах смерти актуальны именно на эту дату.

Списки составляются на основании сведений органов регистрационного учёта, бывают ошибки в сведениях, это естественный рабочий процесс. Иногда избиратель уходит из жизни уже после составления списков, — подчеркнули в пресс-службе.

Проблему пообещали устранить. До окончания времени голосования, до 20 часов 1 июля, УИК должны уточнить списки избирателей. Это предусмотрено порядком работы со списками, который ранее был утверждён ЦИК России, передаёт РИА Новости.

В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.

В Нижегородской области и Москве жители могут проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию. Оно продлится до 30 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля. Подсчёт голосов будет осуществляться после 20:00 1 июля по всем семи дням голосования.

В списке изменений в Основной закон содержится несколько сотен нововведений. В том числе инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой об отказе от учёта предыдущих президентских сроков Путина. Это позволит ему снова занять пост в случае принятия поправок.

Как писал NEWS.ru, в голосовании по поправкам приняли участие 55,22% избирателей по всей стране.