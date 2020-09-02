В Москве за сутки выявили 625 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/509d463e-ecf0-11ea-b308-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа в российской столице зафиксированы 625 новых случаев заражения COVID-19. Их общее число достигло 263 684.

Об этом сообщает оперштаб по противодействию коронавирусу. По его данным, 1359 пациентов с COVID-19 за минувшие сутки успешно завершили лечение и выписались из больниц. Всего с начала пандемии в Москве выздоровели 216 742 человека.

Кроме того, 12 пациентов с диагностированным COVID-19 за последние сутки скончались в столице. Всего жертвами пандемии стали 4844 москвича.

Ранее NEWS.ru писал о том, что одна из задач пострегистрационных испытаний вакцины от коронавирусной инфекции нового типа будет заключаться в исследовании препарата на добровольцах старше 60 лет. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.