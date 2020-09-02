В Москве за сутки выявили 625 новых случаев коронавируса

За последние 24 часа в российской столице зафиксированы 625 новых случаев заражения COVID-19. Их общее число достигло 263 684.
Об этом сообщает оперштаб по противодействию коронавирусу. По его данным, 1359 пациентов с COVID-19 за минувшие сутки успешно завершили лечение и выписались из больниц. Всего с начала пандемии в Москве выздоровели 216 742 человека.
Кроме того, 12 пациентов с диагностированным COVID-19 за последние сутки скончались в столице. Всего жертвами пандемии стали 4844 москвича.
Ранее NEWS.ru писал о том, что одна из задач пострегистрационных испытаний вакцины от коронавирусной инфекции нового типа будет заключаться в исследовании препарата на добровольцах старше 60 лет. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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