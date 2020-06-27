В Москве за сутки вылечились от коронавируса 1052 пациента

https://static.news.ru/photo/a2fa2e56-b90b-11ea-9ab5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи вылечили 1052 человека с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1052 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 147 095, — цитирует вице-мэра ТАСС.

Столица по-прежнему лидирует среди всех российских городов по числу заразившихся. В городе с начала пандемии, по последним сведениям, коронавирусом заболели 219 354 человека, 146 043 пациента выздоровели, 3714 умерли.

Как писал NEWS.ru ранее, ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа на территории Москвы после снятия ограничений не произошло. Об этом 28 июня сообщил столичный мэр Сергей Собянин.