В Москве за сутки умерли 29 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/b93438be-8374-11ea-ade3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Petyx / Ipa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оперативный штаб Москвы по борьбе с COVID-19 сообщил о последствиях инфекции. В течение последних суток на территории столицы скончались 29 пациентов. У всех был положительный тест на коронавирусную инфекцию.

В Москве скончались 29 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении штаба.

За время пандемии в столице умерли 4116 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начали использовать иммуноферментный анализ (ИФА) для диагностики коронавируса нового типа. Это тест на антитела к самому вирусу, но другого механизма действия.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 12,4 млн человек по всему миру, более 557 тысяч умерли, свыше 7,2 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире с 713 936 подтверждёнными диагнозами. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 795 тысяч.

Как писал NEWS.ru, суточный прирост заражённых коронавирусом в России не снижается более двух недель. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович считает, что это связано с плохим соблюдением россиянами мер самоизоляции.