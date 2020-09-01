В Москве за сутки умерли 12 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/ef3c7967-9926-4c41-9a28-cc2a536aec92_660.jpg Фото: Pixabay.com

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки ещё 12 пациентов скончались. У всех был положительный тест на коронавирусную инфекцию.

В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтверждён диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении штаба.

Общее число смертей достигло 4844.

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 4729 жителей 84 российских регионов. При этом у четверти заболевших (1211) заболевание протекало без клинических проявлений. По состоянию на 1 сентября в России выявлено 1 000 048 заболевших COVID-19. За период пандемии от инфекции скончались 17 299 человек (+123 за сутки), вылечились от коронавируса 815 705 человек (+6318 за сутки).

Коэффициент распространения COVID-19 в России 1 сентября составил 1,04. В Москве этот показатель, демонстрирующий, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до изоляции, находится на уровне 1,03, в Подмосковье — 1,08, в Санкт-Петербурге — 1,02, Нижегородской области — 1,08.

Ранее, как писал NEWS.ru, чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе заседания подтвердил, что пандемия коронавируса остаётся чрезвычайной ситуацией, которая имеет международное значение. По данным ВОЗ, она будет длиться ещё долгое время.