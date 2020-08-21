В Москве за сутки скончались 10 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/251a3fba-746b-11ea-8c92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что ещё 10 пациентов скончались. У всех был положительный тест на коронавирусную инфекцию.

В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

Общее число смертей достигло 4720.

За последние 24 часа из российских больниц по выздоровлении выписаны 5817 пациентов, с диагностированным ранее COVID-19. Общее число россиян, победивших болезнь, таким образом возросло до 761 330.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. С тех пор болезнь продолжает распространяться по всему миру. Её, по последним данным, обнаружили у 22,9 млн человек, 805,2 тысячи из них скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» стартовал второй этап испытания вакцины от COVID-19.