В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1094 человека

https://static.news.ru/photo/f4a5435e-e443-11ea-9252-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

За прошедшие сутки на территории Москвы от коронавирусной инфекции нового типа вылечились 1094 человека. Об этом 22 августа сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что общее число выписанных из московских больниц по выздоровлению с начала пандемии выросло до 203 821 человека. Сообщение Раковой передаёт ТАСС.

Вылечившийся москвич может стать донором плазмы. Для этого у горожанина в возрасте от 18 до 55 лет не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ, гепатита В и гепатита С.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. С тех пор болезнь продолжает распространяться по всему миру. Её, по последним данным, обнаружили у 22,9 млн человек, 805,2 тысячи из них скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, 21 августа в московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что ещё 10 пациентов скончались. У всех был положительный тест на коронавирусную инфекцию.