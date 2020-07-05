В Москве выписали из больниц более 500 человек после лечения от COVID-19

https://static.news.ru/photo/be9492c4-be8c-11ea-81ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки из столичных больниц по выздоровлении от коронавируса выписан 561 пациент. Об этом рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

По её словам, общее число вылечившихся от инфекции в столице составляет 157 тысяч человек, передаёт ТАСС.

По данным на 4 июля, в Москве с начала пандемии выявлено 224,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 3,9 тысячи жителей столицы.

В целом по России зафиксировано 674,5 тысячи случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 446,8 тысячи пациентов, умерли 10 тысяч. Москва лидирует по уровню заболеваемости в стране.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве зафиксировали наименьший прирост случаев заражения коронавирусом за сутки. Он составил 680 человек, или 0,3%.

В мире коронавирус выявлен более чем в 200 странах мира. Общее количество заболевших превышает 11 млн человек. С начала пандемии от COVID-19 скончались более 525 тысяч человек, выздоровели свыше 5,8 млн.

Первое место по числу заразившихся занимают США (свыше 2,7 млн человек), второе — Бразилия (около 1,5 млн). Россия находится на третьем месте. Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика.