Москвича задержали за номерной знак «СССР» на машине В Москве водителя оштрафовали за серию «СССР» на номерном знаке машины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве водителя оштрафовали за пропаганду экстремистской символики из-за номерного знака «СССР» на автомобиле, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, мужчина получил номер от движения «Граждане СССР» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

По информации канала, полицейские остановили черный Volkswagen Polo 12 января на юге столицы, их внимание привлекли необычные номера — СС1981СР067. За рулем находился 42-летний житель Смоленской области. Как пишет канал, к мужчине оперативно приехали сотрудники Центра противодействия экстремизму и забрали его в отдел, там выяснилось, что номер был выдан организацией «Граждане СССР», признанной экстремистской в 2022 году.

По данным канала, правоохранители составили на задержанного протокол о пропаганде экстремистской символики, позднее суд назначил мужчине штраф. Во время заседания подсудимый признал вину и раскаялся, уточняет канал.

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