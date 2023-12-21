В Москве умер племянник Сталина: кем был, что известно, дружил ли с дядей SHOT: племянник Сталина умер в Москве в возрасте 94 лет

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Леонид Аллилуев, племянник советского вождя Иосифа Сталина, скончался в Москве. Что известно о его смерти, как он связан со Сталиным, что известно о его жизни?

Когда умер племянник Сталина

По данным Telegram-канала SHOT, тело 94-летнего Леонида Аллилуева было найдено 20 декабря в его квартире на Котельнической набережной.

MK.RU сообщает, что мужчине стало плохо около 16 часов дня, его дочь вызвала скорую, но врачам не удалось его спасти. Причиной смерти, по предварительным данным, стала сердечная недостаточность.

Как Леонид Аллилуев связан со Сталиным

Леонид Аллилуев был сыном советской писательницы Анны Аллилуевой, родной сестры Надежды Аллилуевой, которая была второй женой Иосифа Сталина.

Аллилуевы были потомками российского революционера, «старого большевика» Сергея Аллилуева. Его дочь Анна вышла замуж за польского революционера Станислава Реденса. Он после Великой Октябрьской революции работал в ВЧК, а после стал председателем КрымЧК и занимался реализацией «красного террора» в Крыму. В дальнейшем Реденс стал помощником Феликса Дзержинского. Работал представителем и председателем Государственного политуправления при НКВД в Закавказье, Белоруссии, на Украине, где проводил политику раскулачивания.

В 1928 году у Станислава Реденса и Анны Аллилуевой родился сын Леонид.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о жизни племянника Сталина

К 1935 году отец Леонида Аллилуева достиг высшей точки своей карьеры, став комиссаром госбезопасности 1-го ранга и членом Центральной ревизионной комиссии ВКП(б). Однако в ноябре 1938 года он был арестован, объявлен польским шпионом и расстрелян. Станислав Реденс был реабилитирован только в 1961 году.

Анна Аллилуева была репрессирована в 1948 году, приговорена к 10 годам тюрьмы и просидела несколько лет в одиночной камере. Освобождена в 1954 году, после смерти Сталина. Леонида Аллилуева и его брата Владимира воспитывала бабушка.

Известно, что Леонид учился в Московском инженерно-строительном институте. Об этом сообщал его брат Владимир в книге «Хроника одной семьи. Аллилуевы — Сталин».

Московская прокуратура назвала Леонида Аллилуева ветераном Великой Отечественной войны. В то же время на момент начала ВОВ ему было 13 лет. Данных о том, что он воевал, нет.

Аллилуев в 2021–2022 годах оказывался жертвой телефонных мошенников, отдав им сначала 2 млн, а потом — более 16 млн рублей. В первый раз мошенников удалось задержать.

Как отмечают день рождения Сталина

О смерти племянника Сталина стало известно в день рождения советского вождя. Иосиф Сталин родился 145 лет назад в грузинском городе Гори. Место, где он там жил, стало домом-музеем.

День рождения Сталина (Джугашвили) в Гори остается местным праздником, к советскому вождю многие относятся с большим уважением и даже считают его святым и «кормильцем».

Брат скончавшегося Леонида Аллилуева Владимир, несмотря на печальную историю своей семьи, в своей вышедшей в 1995 году книге также во многих отношениях оправдывал Сталина.

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