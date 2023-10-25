А может Сталина снова вернуть в Мавзолей? Или надо забыть о нем навсегда?

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В Орлове Кировской области в парке открыли памятник Иосифу Сталину. Установку инициировало региональное отделение КПРФ. В правительстве области заявили, что рекомендовали властям провести открытое голосование жителей, поскольку установку «поддержали далеко не все граждане». Но голосование организовывать не стали. Вятская региональная общественная организация жертв политических репрессий и жители уже обратились в прокуратуру. А в Кремле журналистам заявили, что не слышали об установке памятника, но поинтересуются, кто принял решение.

Почему люди не любят Сталина

Фигура Сталина до сих пор вызывает бесконечные споры не только среди политиков, но и между простыми людьми. Одни его боготворят, но огромная масса россиян прекрасно помнит, что сделал Сталин, и не хочет это забывать.

Причин не любить Сталина или по крайней мере быть против установки ему памятников — масса. Это и страшные репрессии, и несколько периодов голода в стране (по некоторым оценкам, только в 1932–1933 годах на Украине, южной части России и в Казахстане умерли около 8 млн человек).

Да и начало Великой Отечественной войны тоже не работает на имидж Сталина. К войне страна оказалась не готова, ей недоставало грамотных руководителей. Причем как в гражданской сфере, так и в военной. И это стало одной из причин, по которым немцы смогли так глубоко продвинуться внутрь СССР, дойти до Москвы, Сталинграда и Ленинграда.

Но Сталина не любят в России не только за репрессии и первые поражения. Но и за ощущение страха, которое пронизывало все общество. За ощущение, что нельзя верить даже своим родственникам, которые могут донести на тебя. За то, что могли посадить в тюрьму только за то, что ты случайно опоздал на работу. И это ощущение страха и недоверия до сих пор крайне негативно сказывается на всем нашем обществе.

Фото: Георгий Петрусов/РИА Новости

Почему люди любят Сталина и готовы ставить ему памятники

В основном Сталина почитают люди старшего поколения. Часто они были членами КПСС и участвовали в партийной деятельности. Также Сталина представляет великим лидером гвардия социалистов, если их можно так называть. Как правило, это молодые люди, которые прониклись идеями социализма и коммунизма. Но опыта жизни во времена СССР у них нет.

И старое, и новое поколение поклонников Сталина представляют его как человека, который в одиночку совершил индустриализацию и привел страну к победе в войне. И за это Сталина можно назвать отцом народов. Поэтому неудивительно, что люди готовы ставить ему памятники.

Аргументы за и против

Поклонники сталинизма в качестве аргумента часто используют фразу британского историка Исаака Дойчера, которая впервые появилась в некрологе, посвященном Сталину: «Суть подлинно исторических достижений Сталина состоит в том, что он принял Россию с сохой, а оставляет с ядерными реакторами» (почему-то эти слова часто приписывают Черчиллю).

Я считаю ее идиотской. Произнося эти слова, мы забываем о том, какой ценой нам достались эти победы. А еще мы забываем, что, возможно, этих самых побед было бы в десятки раз больше, если бы в стране не было репрессий, миллионов погибших от голода. Если бы люди работали не из-за страха быть расстрелянным или посаженным в тюрьму, а по своей собственной инициативе (тут самое время вспомнить краткий период НЭПа, который дал огромный толчок к развитию экономики).

От слова «память»

Я позволю себе перефразировать Исаака Дойчера: суть достижений Сталина состоит в том, что он заставил людей забыть о себе и истощенно работать на благо одной единственной идеи. С одной стороны, это позволило стране подняться после опустошающей войны. А с другой стороны, были настоящие катастрофы в виде голода, смертей из-за индустриализации и репрессий, а также исчезновение личности под влиянием идеологии.

И теперь мы видим, как такому человеку ставят памятник. От слова «память». Но нужна ли нам такая память? Память о том, как люди исчезли, а на их месте появились винтики в машине, которая не смогла проехать даже столетие. Я бы оставил эту память где-то в архивах.

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