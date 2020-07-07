В Москве скончались ещё 28 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/36c7f1ae-46cf-11ea-9a48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за сутки скончались ещё 28 пациентов. У всех был положительный тест на коронавирусную инфекцию.

В Москве скончались 28 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

За время пандемии в столице умерли 4027 человек.

По данным на 7 июля, число подтверждённых случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6368. За всё время в стране зарегистрировано 694 230 заражённых в 85 регионах. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 629. Московская область вошла в число российских регионов с наименьшими темпами прироста за сутки — 0,3%.

Как писал NEWS.ru, социологи из ФОМа и «Левада-Центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent провели опрос, в результате которого выяснилось, что почти 60% российских врачей не доверяют официальной статистике по пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Примерно половина респондентов считают, что данные занижаются. В общей сложности социологи опросили 502 медицинских специалиста. 60% из них имеют опыт работы с имеющими симптомы заражения пациентами, а за спиной 16% работа в так называемых «красных зонах».