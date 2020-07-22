В Москве скончались ещё 14 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/44224e60-cc5f-11ea-8ffd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперштаб сообщил о гибели ещё 14 пациентов с коронавирусом в Москве. Общее число погибших составило 4364 человека.

На сегодняшний день в мире выявлено 14 671 459 заболевших коронавирусом человек. Погибли от инфекции 609 482, а выздороветь удалось 8 740 960 пациентам. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Ранее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о низкой вероятности применения вакцины от коронавируса в массовых масштабах до 2021 года.

Как писал NEWS.ru, российский Минздрав готовится к выпуску препарата от COVID-19 при соблюдении определённых условий.